Латвия продолжит поддерживать Украину – МИД
Глава МИД Латвии подтвердил позицию страны о том, что Крым является неотъемлемой частью Украины.
Латвия продолжит поддерживать территориальную целостность Украины. Об этом министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в Twitter в субботу, 16 марта.
"В 5-ю годовщину так называемого референдума, организованного Россией, и незаконной оккупации и аннексии Крыма Украины я подтверждаю непоколебимую позицию Латвии о том, что Крым является неотъемлемой частью Украины", - написал также Ринкевичс.
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