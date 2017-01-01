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Латвия продолжит поддерживать Украину – МИД

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Глава МИД Латвии подтвердил позицию страны о том, что Крым является неотъемлемой частью Украины.
Президенты Украины и Латвии Петр Порошенко и Раймондс Вейонис
Президенты Украины и Латвии Петр Порошенко и Раймондс Вейонис
twitter.com/STsegolko

Латвия продолжит поддерживать территориальную целостность Украины. Об этом министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в Twitter в субботу, 16 марта.

"В 5-ю годовщину так называемого референдума, организованного Россией, и незаконной оккупации и аннексии Крыма Украины я подтверждаю непоколебимую позицию Латвии о том, что Крым является неотъемлемой частью Украины", - написал также Ринкевичс.

Годовщина аннексии Крыма: в США и Турции сделали заявления

Ранее президент Украины Петр Порошенко вручил президенту Латвии Раймондсу Вейонису орден Ярослава Мудрого І степени.

 

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Теги: Россия, Украина, Крым, Латвия, МИД, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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