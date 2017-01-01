Протесты в Париже: при пожаре в банке пострадали 11 человек

Пожарные спасли мать с ребенком, которые были заблокированы на втором этаже семиэтажного здания.

Во время антиправительственной акции протеста движения "желтых жилетов" в Париже подожгли банк, расположенный на первом этаже жилого здания близ Елисейских полей. В результате 11 человек получили легкие ранения, сообщает сайт телеканала BFMTV.

"Двое спасены из огня. Женщина и ее младенец были заблокированы на третьем этаже", - цитирует представителя пожарных СМИ.

По предварительным данным, среди раненых - двое полицейских. "Пожарные Парижа и наши силы порядка приступили к эвакуации всех жителей умышленно подожженного здания. Огонь был взят под контроль. Лица, которые совершили этот акт, не являются ни манифестантами, ни погромщиками. Это убийцы", - сообщил министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

Ранее сообщалось, что число арестованных участников антиправительственных акций протеста движения "желтых жилетов" превысило 120 человек.

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