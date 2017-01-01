Жертвами циклона на юге Африки стали 140 человек

Дома, школы, предприятия, больницы и полицейские участки были разрушены в результате циклона.

В результате мощного циклона Идай, который обрушился на Мозамбик, Зимбабве и Малави, погибли более 140 человек, сотни людей пострадали, а десятки тысяч в бедных районах оказались отрезанными от дорог и средств связи. Как сообщает AP, сильнее всего пострадал центральный портовый город Мозамбика Бейра. Позже шторм переместился на запад, в Зимбабве и Малави.

Представитель правительства Зимбабве Ник Мангвана заявил, что на данный момент в результате наводнения в Зимбабве погибли 24 человека.

Смертельные случаи в основном фиксируются в Зимбабве в Чиманимани, горном районе вдоль восточной границы с Мозамбиком, который популярен среди туристов. В то же время указано, что о смертях туристов пока не сообщалось.

По словам Мангвана, среди погибших были двое школьников.

Государственная телевизионная станция Зимбабве ZBC сообщила, что пропали без вести около 150 человек.

Ранее сообщалось, что в Мозамбике не менее 66 человек погибли за последние несколько дней в результате наводнений в центральной и северной части страны.