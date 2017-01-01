Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Париже задержали почти 200 протестующих

Комментариев: 0
В протестных акциях в столице Франции в субботу принимает участие около 10 тысяч человек, подсчитали в МВД.
Протесты "желтых жилетов" в Париже
Протесты "желтых жилетов" в Париже

В Париже правоохранители задержали 192 участника антиправительственных акций протеста организации "желтые жилеты", которые возобновились сегодня, 16 марта. Как сообщает BFMTV, в районе Елисейских полей было зарегистрировано несколько пожаров, которые затронули рестораны и магазины одежды на улице Колизей. Эта улица расположена в нескольких метрах от банка, что загорелся ранее.

Также на Елисейкие поля прибыл премьер-министр Франции Эдуард Филипп, который заявил, что пришел поддержать полицию и пожарных, что смогли "избежать худшего".

По данным Министерства внутренних дел Франции, в протестных акциях в Париже принимает участие около 10 тысяч протестующих.

Ранее сообщалась, что акция "желтых жилетов" переросла в столкновения манифестантов с полицией и серьезные беспорядки. Пострадали бутики известных фирм, рестораны, в том числе был разгромлен знаменитый ресторан Fouquet's.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Франция, протесты, Париж, протест, арест, задержание, акции протеста, желтые жилеты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь