США перебросили ядерные бомбардировщики в Европу

Шесть американских военных самолетов B-52H Stratofortress прибыли на британскую авиабазу Фэрфорд.



Военно-воздушные силы США переправили из Луизианы на передовую базу Фэрфорд в британском Глостершире эскадрилью из шести стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, сообщает Gloucestershire Live





Here are some of your pictures and videos of the @usairforce B-52 bombers which are arriving at RAF Fairford https://t.co/seC5ToLvnK — Gloucestershire Live (@GlosLiveOnline) 15 марта 2019 г. Самолеты, способные нести ядерное оружие, стали частью развертывания новой тактической группы американских сил в Англии.

B-52H Stratofortress стоит на вооружении ВВС США с 1955 года. На дозвуковой скорости на высотах до 15 км он способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное.



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