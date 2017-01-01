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США перебросили ядерные бомбардировщики в Европу

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Шесть американских военных самолетов B-52H Stratofortress прибыли на британскую авиабазу Фэрфорд.
Американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress
Американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress
U.S. Air Force
 
Военно-воздушные силы США переправили из Луизианы на передовую базу Фэрфорд в британском Глостершире эскадрилью из шести стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, сообщает Gloucestershire Live.
 
Самолеты, способные нести ядерное оружие, стали частью развертывания новой тактической группы американских сил в Англии.

B-52H Stratofortress стоит на вооружении ВВС США с 1955 года. На дозвуковой скорости на высотах до 15 км он способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное.
 
Напомним, прибывать на авиабазу в Британии B-52H Stratofortress начали с четверга, 14 марта. Тогда в Глостершир прилетели три американских бомбардировщика, еще один прибыл на следующий день.

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Теги: США, Британия, самолет, ВВС США
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Источник: korrespondent.net

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