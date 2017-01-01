Более 40 человек погибли из-за наводнений в Индонезии

Наводнения в провинции Папуа были вызваны ливнями. Жертвами природной стихии стали 42 человека.



Вызванные ливнями наводнения в индонезийской провинции Папуа унесли жизни 42 человек, передает Вызванные ливнями наводнения в индонезийской провинции Папуа унесли жизни 42 человек, передает Reuters





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Данные о жертвах агентству сообщили в местной службе по чрезвычайным ситуациям. Другие подробности пока не сообщаются.

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