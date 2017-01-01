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Более 40 человек погибли из-за наводнений в Индонезии

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Наводнения в провинции Папуа были вызваны ливнями. Жертвами природной стихии стали 42 человека.
Наводнение в Индонезии
Наводнение в Индонезии

Вызванные ливнями наводнения в индонезийской провинции Папуа унесли жизни 42 человек, передает Reuters
 
Данные о жертвах агентству сообщили в местной службе по чрезвычайным ситуациям. Другие подробности пока не сообщаются.

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Напомним, в конце февраля в Индонезии из-за оползня 60 человек оказались под завалами.

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Теги: Индонезия, наводнение, жертвы, наводнения
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Источник: korrespondent.net

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