Макрон ответил на новые протесты "желтых жилетов"

Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал принятия "сильных решений" во избежание беспорядков.



Для того, чтобы беспорядки и насилие на акциях "желтых жилетов" в Париже больше не повторились, необходимы "сильные, взаимодополняющие решения". Об этом на заседании кризисной ячейки МВД объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает

Для того, чтобы беспорядки и насилие на акциях "желтых жилетов" в Париже больше не повторились, необходимы "сильные, взаимодополняющие решения". Об этом на заседании кризисной ячейки МВД объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает BFM TV в субботу, 16 марта.

На встрече с министром внутренних дел Кристофом Кастанером, премьером Эдуардом Филиппом и министром юстициии Николь Беллубэ Макрон заявил, что "то, что произошло на Елисейских полях, больше не называется демонстрацией".



"Есть люди, которые пытаются уничтожить республику всеми способами", – сказал президент Франции и потребовал проанализировать ситуацию и принять решения, чтобы этого не произошло.





Напомним, 16 марта во время 18-й акции "желтых жилетов" на Елисейских полях были подожжены, разгромлены или разграблены несколько магазинов. Протестующие применяли дымовые шашки и жгли автомобили. В районе Триумфальной арки часть активистов забросала полицейских камнями. Для разгона демонстрантов сотрудники правоохранительных органов применили водометы и слезоточивый газ

По данным МВД Франции, в протестах во всей стране участвовали 32,3 тысячи человек, 237 демонстрантов были задержаны . Во время столкновений в Париже пострадали не менее 59 человек, в том числе 17 полицейских.

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