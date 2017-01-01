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Япония намерена создать крылатую ракету дальностью 400 км

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Ракета будет создана на базе сверхзвуковой крылатой ракеты ASM3, разработанной в 2017 году.
Японская сверхзвуковая крылатая ракета ASM3
Японская сверхзвуковая крылатая ракета ASM3
snafu-solomon.com

Министерство обороны Японии планирует разработать крылатую ракету, дальность полета которой составит 400 километров. Об этом сообщает газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники в правительстве.
 
Отмечается, что такими ракетами планируется вооружить японские истребители, которые с ее помощью смогут атаковать вражеские корабли вне зоны досягаемости их ПВО. 
 
Планируется, что ракета будет создана на базе сверхзвуковой крылатой ракеты ASM3, разработанной в 2017 году. Ее скорость равна трем числам Маха, а радиус действия составляет порядка 200 километров.
 
Ранее Япония не создавала ракеты такого типа. Разработка подобных вооружений включена в актуальный план обороны страны.
 

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Теги: армия и вооружение, Япония, ракета
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Источник: korrespondent.net

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