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В Швеции у самолета во время полета загорелся двигатель

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Двигатель вспыхнул у четырехмоторного самолета Avro RJ авиакомпании BRA во время полета в Швеции.
Двигатель шведского самолета загорелся во время полета
Двигатель шведского самолета загорелся во время полета
Flickr


В Швеции у пассажирского самолета Avro RJ, на борту которого находились 80 человек, загорелся двигатель, сообщает Sydsvenskan.

Воздушное судно авиакомпании BRA осуществляло перелет из Стокгольма в Мальме. Примерно в середине полета пассажиры услышали громкой хлопок, после чего увидели через иллюминаторы языки пламени.

Пилот принял решение продолжить полет, поскольку остальные три двигателя самолета были исправны. Лайнер успешно сел в аэропорту назначения.

В результате инцидента несколько пассажиров пожаловались на плохое самочувствие, боль в ушах и проблемы со слухом.

Напомним, ранее вблизи австрийского города Зальцбург небольшой самолет упал в озеро во время авиашоу. В американской Флориде в результате крушения легкого самолета погибли пятеро человек

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Теги: самолет, Швеция, двигатель, ЧП
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Источник: korrespondent.net

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