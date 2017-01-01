Полиция Новой Зеландии не нашла связи двух задержанных с терактом

Власти страны не нашли связи двух задержанных с бойней в мечетях: одного человека отпустили, второму - предъявили обвинения в другом правонарушении.

Новозеландские полицейские пока не обнаружили доказательств, которые могли бы подтвердить причастность еще двух задержанных после нападения на мечети в Крайстчерче к атакам. Об этом говорится в соответствующем сообщении в официальном Twitter ведомства.

По данным сотрудников правоохранительных органов, "на данном этапе" расследования таких признаков нет.

Всего в день теракта были задержаны три человека. Впоследствии все они были арестованы, одному из них - 28-летнему австралийцу, который вел в своем Facebook трансляцию нападения, - предъявили обвинения в убийстве, накануне он предстал перед судом.

Еще одного человека освободили. Последнему задержанному предъявили обвинения в другом правонарушении, он также заключен под стражу, указали в полиции. Что именно это было за нарушение, в Twitter ведомства не уточняется.

По последним данным жертвами нападения стали 50 человек.

Вдохновившись Брейвиком. Теракт в Новой Зеландии

Полиция задержала четырех человек: троих мужчин и одну женщину. Главным подозреваемым является 28-летний австралиец Брентон Таррант. Накануне он опубликовал манифест, в котором объяснил свои действия местью за теракт в Стокгольме, устроенный исламистами в 2017 году.

Отметим, в манифесте Таррант рассказал, что якобы бывал в Украине.

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