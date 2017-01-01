Стали известны детали переговоров диспетчера и пилота Boeing перед падением

Пилот, разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX, просил у диспетчера разрешения быстро набрать скорость.

Перед аварией пассажирского самолета Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии пилот лайнера просил у диспетчера разрешения на быстрый подъем. Об этом сообщает Reuters.

После взлета самолет набрал нестандартно большую скорость - 400 узлов. Это 460 миль в час или 643,6 км/ч, при этом стандартная скорость после вылета обычно составляет до 250 узлов, это 370,4-463 км/ч.

Перед тем, как срочно запросить возможность вернуться в аэропорт Аддис-Абебы, пилот Boeing попросил у диспетчера разрешение подняться на 14 тыс. футов это 4,27 км над уровнем моря и примерно 1,95 км над аэропортом.

"Пилот сказал, что у него проблемы с управлением полетом. Именно поэтому он хотел подняться", - информирует Reuters со ссылкой на источник. При этом голос пилота был неровным.

После этого на высоте 10,8 тыс. футов самолет исчез с радаров.

В тоже время стало известно, что эксперты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) расшифровали данные бортового речевого самописца Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, разбившегося в Эфиопии. Об этом организация сообщила на странице в Twitter.

Записи речевого самописца (CVR) были переданы эфиопской группе по расследованию причин аварии. Уточняется, что сами эксперты аудиофайлы не прослушивали. Вместе с тем в BEA отметили, что работа над расшифровкой данных параметрического "черного ящика" (FDR) продолжится в воскресенье, 17 марта.

Напомним, 10 марта пассажирский Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби. Лайнер упал через шесть минут после взлета, никто из 157 человек, находившихся на борту, не выжил. В результате в Boeing призвали остановить полеты всех 737 MAX, однако в компании подчеркнули, что уверены в их безопасности.

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