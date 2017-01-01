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Премьера Зеландии предупредили о теракте заранее

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Джасинда Ардерн призналась, что около трех десятков человек знали об атаке за девять минут до случившегося.
Глава правительства Новой Зеландии сообщила, что получила "манифест" нападавшего за минуты до теракт
Глава правительства Новой Зеландии сообщила, что получила "манифест" нападавшего за минуты до теракт

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассказала, что получила "манифест" обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче Брентона Тарранта за девять минут до теракта, сообщает издание The Guardian.

"Я одна из примерно 30 человек, получивших манифест, который был разослан за девять минут до атаки", - приводит издание слова Ардерн.

По ее словам, в сообщении не содержалось каких-либо деталей или указаний на конкретное место происшествия. Она отметила, что в течение двух минут информация была передана службам безопасности. Премьер-министресса указала, что ознакомилась с выдержками из этой рассылки, их содержание вызывало серьезное беспокойство.

По последним данным жертвами нападения стали 50 человек.

Вдохновившись Брейвиком. Теракт в Новой Зеландии

Полиция задержала четырех человек: троих мужчин и одну женщину. Главным подозреваемым является 28-летний австралиец Брентон Таррант. Накануне он опубликовал манифест, в котором объяснил свои действия местью за теракт в Стокгольме, устроенный исламистами в 2017 году.

Отметим, в манифесте Таррант рассказал, что якобы бывал в Украине.

 

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Теги: теракт, Новая Зеландия, премьер-министр, мечеть, теракты, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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