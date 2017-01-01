Премьера Зеландии предупредили о теракте заранее
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассказала, что получила "манифест" обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче Брентона Тарранта за девять минут до теракта, сообщает издание The Guardian.
"Я одна из примерно 30 человек, получивших манифест, который был разослан за девять минут до атаки", - приводит издание слова Ардерн.
По ее словам, в сообщении не содержалось каких-либо деталей или указаний на конкретное место происшествия. Она отметила, что в течение двух минут информация была передана службам безопасности. Премьер-министресса указала, что ознакомилась с выдержками из этой рассылки, их содержание вызывало серьезное беспокойство.
По последним данным жертвами нападения стали 50 человек.
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Полиция задержала четырех человек: троих мужчин и одну женщину. Главным подозреваемым является 28-летний австралиец Брентон Таррант. Накануне он опубликовал манифест, в котором объяснил свои действия местью за теракт в Стокгольме, устроенный исламистами в 2017 году.
Отметим, в манифесте Таррант рассказал, что якобы бывал в Украине.
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