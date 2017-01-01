В Польше на стройке погиб украинец
Трагический случай произошел в Кракове.
В Польше на стройке погиб украинец
© Gazeta Krakowska
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В Польше на стройке погиб украинец
Полиция проверяет обстоятельства трагедии
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Гражданин Украины погиб в субботу в Кракове во время строительных работ возле королевского замка на Вавеле.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Gazeta Krakowska.
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Причиной смерти 45-летнего украинца стал оползень земли в районе выполнения работ. Отмечается, что на место чрезвычайной ситуации сразу прибыли спасательные службы и извлекли рабочего из-под завала. Его реанимация длилась около часа, но спасти мужчину не удалось.
Как сообщалось 10 марта, в Польше шесть мужчин избили таксиста-украинца.