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В Польше на стройке погиб украинец

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Трагический случай произошел в Кракове.
В Польше на стройке погиб украинец
© Gazeta Krakowska
Фото 1/11
  • Полиция проверяет обстоятельства трагедии
  • Полиция проверяет обстоятельства трагедии
  • Полиция проверяет обстоятельства трагедии
  • Полиция проверяет обстоятельства трагедии
  • Полиция проверяет обстоятельства трагедии
  • Полиция проверяет обстоятельства трагедии
  • Полиция проверяет обстоятельства трагедии
  • Полиция проверяет обстоятельства трагедии
  • Полиция проверяет обстоятельства трагедии
  • Полиция проверяет обстоятельства трагедии
  • Полиция проверяет обстоятельства трагедии
В Польше на стройке погиб украинец
Полиция проверяет обстоятельства трагедии
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Гражданин Украины погиб в субботу в Кракове во время строительных работ возле королевского замка на Вавеле.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Gazeta Krakowska.

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Причиной смерти 45-летнего украинца стал оползень земли в районе выполнения работ. Отмечается, что на место чрезвычайной ситуации сразу прибыли спасательные службы и извлекли рабочего из-под завала. Его реанимация длилась около часа, но спасти мужчину не удалось.

Как сообщалось 10 марта, в Польше шесть мужчин избили таксиста-украинца.

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Теги: Польша, стойка, украинец, смерть
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