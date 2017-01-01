День Святого Патрика: зеленые шляпы и пиво

По всему миру 17 марта отмечают День Святого Патрика. Символами праздника являются зеленый цвет и трилистник клевера, а также лепреконы.

Праздник в честь небесного покровителя Ирландии давно распространился по всему миру. Во многих городах проходят многотысячные парады с песнями и танцами, сообщает УНИАН.

Символами Дня Святого Патрика являются зеленый цвет и трилистник клевера, а также лепреконы – их шляпы во время празднования надевают все желающие. Зеленый цвет доминирует не только в костюмах. Ко Дню Святого Патрика во многих пабах подают зеленое пиво.А кое-кто экспериментирует даже с зелеными бургерами и пиццей.

Уже традиционно ежегодно 17 марта в зеленый красят воду реки Чикаго. Цветом праздника в этот день подсвечивают здания во многих столицах мира. На протяжении последних лет День Святого Патрика отмечают и в Украине. Особенно популярен этот праздник в столичных пабах.

Ранее Корреспондент.net сообщал о истории и традициях Дня Святого Патрика. Этот день отмечают в ряде стран мира. Однако прежде всего это ирландский праздник в честь покровителя страны. Однако уже давно праздник отмечают широко за пределами родины: в Нью-Йорке, Токио, Сеуле, Буэнос-Айресе, Сиднее, Москве. Украинская столица также не является исключением.

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