Наводнение в Индонезии: число погибших увеличилось до 63

Наводнения в провинции Папуа были вызваны ливнями. Жертвами природной стихии стали 63 человека.

Вызванные ливнями наводнения в индонезийской провинции Папуа унесли жизни 63 человек. Об этом сообщают местные издания.

По их информации, по меньшей мере 63 человека погибли, десятки считаются пропавших без вести.

Korban banjir bandang di Sentai terus bertambah. Hingga

Minggu (17/3/2019) pukul 08.30 WIB, tercatat dampak banjir bandang sebanyak 42 orang meninggal dunia, dan 21 orang luka-luka. Diperkirakan korban masih akan bertambah karena evakuasi masih berlangsung. pic.twitter.com/EujZd0SMdL — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 17 марта 2019 г.

Ранее сообщалось, что более 40 человек погибли из-за наводнений в Индонезии. Наводнения в провинции Папуа были вызваны ливнями. Жертвами природной стихии стали 42 человека.

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