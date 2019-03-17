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Наводнение в Индонезии: число погибших увеличилось до 63

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Наводнения в провинции Папуа были вызваны ливнями. Жертвами природной стихии стали 63 человека.

Вызванные ливнями наводнения в индонезийской провинции Папуа унесли жизни 63 человек. Об этом сообщают местные издания.

По их информации, по меньшей мере 63 человека погибли, десятки считаются пропавших без вести.

Ранее сообщалось, что более 40 человек погибли из-за наводнений в Индонезии. Наводнения в провинции Папуа были вызваны ливнями. Жертвами природной стихии стали 42 человека.

Напомним, в конце февраля в Индонезии из-за оползня 60 человек оказались под завалами.

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Теги: Индонезия, стихия, наводнение, жертвы, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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