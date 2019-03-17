Наводнение в Индонезии: число погибших увеличилось до 63
Вызванные ливнями наводнения в индонезийской провинции Папуа унесли жизни 63 человек. Об этом сообщают местные издания.
По их информации, по меньшей мере 63 человека погибли, десятки считаются пропавших без вести.
Korban banjir bandang di Sentai terus bertambah. Hingga— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 17 марта 2019 г.
Minggu (17/3/2019) pukul 08.30 WIB, tercatat dampak banjir bandang sebanyak 42 orang meninggal dunia, dan 21 orang luka-luka. Diperkirakan korban masih akan bertambah karena evakuasi masih berlangsung. pic.twitter.com/EujZd0SMdL
Ранее сообщалось, что более 40 человек погибли из-за наводнений в Индонезии. Наводнения в провинции Папуа были вызваны ливнями. Жертвами природной стихии стали 42 человека.
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