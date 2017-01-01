Аргентина запретила Boeing 737 MAX

Закрытие воздушного пространства вызвано крушениями данной модели 10 марта в Эфиопии, в результате которого погибло 157 человек.

Аргентина приняла решение временно закрыть воздушное пространство для полетов на самолетах Boeing 737 MAX после принятых мер другими странами из-за двух авиакатастроф с участием данной модели самолета. Об этом Reuters.

Решение вызвано недавней авиакатастрофой модели этого самолета в Эфиопии, в результате которого погибли 157 человек, а также авиакатастрофой авиарейса компании Lion Air шестью месяцами ранее, когда самолет также разбился вскоре после взлета, что привело к смерти 189 человек.

Сообщается, что постановление правительства будет опубликовано в понедельник, 18 марта. Национальное управление гражданской авиации заявило, что решение касается всех типов самолетов Boeing 737 MAX 8 и 737 Max 9. Запрет будет действовать до завершения расследования последней аварии.

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Корреспондент.net , 10 марта пассажирский Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines Как сообщал, 10 марта пассажирский Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби. Лайнер упал через шесть минут после взлета, никто из 157 человек, находившихся на борту, не выжил.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX, который выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в море через 13 минут после взлета. Восемь членов экипажа и 181 пассажир погибли.

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