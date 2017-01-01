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Аргентина запретила Boeing 737 MAX

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Закрытие воздушного пространства вызвано крушениями данной модели 10 марта в Эфиопии, в результате которого погибло 157 человек.
Аргентина закрыла воздушное пространство для Boeing 737 MAX
Аргентина закрыла воздушное пространство для Boeing 737 MAX
Wikipedia

Аргентина приняла решение временно закрыть воздушное пространство для полетов на самолетах Boeing 737 MAX после принятых мер другими странами из-за двух авиакатастроф с участием данной модели самолета. Об этом Reuters.

Решение вызвано недавней авиакатастрофой модели этого самолета в Эфиопии, в результате которого погибли 157 человек, а также авиакатастрофой авиарейса компании Lion Air шестью месяцами ранее, когда самолет также разбился вскоре после взлета, что привело к смерти 189 человек.

Сообщается, что постановление правительства будет опубликовано в понедельник, 18 марта. Национальное управление гражданской авиации заявило, что решение касается всех типов самолетов Boeing 737 MAX 8 и 737 Max 9. Запрет будет действовать до завершения расследования последней аварии.

В США обнаружили сходства в последних катастрофах Boeing

Как сообщал Корреспондент.net, 10 марта пассажирский Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби. Лайнер упал через шесть минут после взлета, никто из 157 человек, находившихся на борту, не выжил. 
 
В октябре 2018 года Boeing 737 MAX, который выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в море через 13 минут после взлета. Восемь членов экипажа и 181 пассажир погибли.
 

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Аргентина, Boeing, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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