Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Румынии открыли однометровую автомагистраль

Комментариев: 0
Румыния имеет одну из самых коротких сетей автомагистралей в Европейском союзе, всего 806 км по всей стране. Бизнесмен попытался с помощью акции привлечь внимание к проблеме.
Темерь в Румынии на один метр автомагистралей больше
Темерь в Румынии на один метр автомагистралей больше
BBC
Румынский предприниматель Стефан Мандачи построил автомагистраль длиной 1 метр в знак протеста против слабой дорожной инфраструктуры в стране.
 
Об этом сообщает BBC.
 

Читай также: На Закарпатье оползень повредил трассу

Владелец сети ресторанов быстрого питания построил однометровый кусок автомагистрали за собственные средства (4400 евро) в городе Сучава, где вообще нет автомагистралей.
 
В Румынии одна из самых коротких сетей автомагистралей в Европейском союзе, всего 806 км по всей стране.
 
На церемонии открытия была перерезана лента, на ней присутствовали журналисты и мэр Сучавы.
 
 
Предприниматель проводил активную кампанию, чтобы привлечь внимание к своему проекту и проблеме выделения средств на автомагистрали в Румынии. Мандачи также призвал присоединиться к акции и других предпринимателей.
 
Как сообщалось, в январе в Турции трещина расколола автомагистраль на Анталию.
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Румыния, дорога, ремонт дорог
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь