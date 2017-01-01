В Румынии открыли однометровую автомагистраль

Румыния имеет одну из самых коротких сетей автомагистралей в Европейском союзе, всего 806 км по всей стране. Бизнесмен попытался с помощью акции привлечь внимание к проблеме.

Темерь в Румынии на один метр автомагистралей больше BBC

Румынский предприниматель Стефан Мандачи построил автомагистраль длиной 1 метр в знак протеста против слабой дорожной инфраструктуры в стране.

Об этом сообщает BBC.

Читай также: На Закарпатье оползень повредил трассу Владелец сети ресторанов быстрого питания построил однометровый кусок автомагистрали за собственные средства (4400 евро) в городе Сучава, где вообще нет автомагистралей. Владелец сети ресторанов быстрого питания построил однометровый кусок автомагистрали за собственные средства (4400 евро) в городе Сучава, где вообще нет автомагистралей.

В Румынии одна из самых коротких сетей автомагистралей в Европейском союзе, всего 806 км по всей стране.

На церемонии открытия была перерезана лента, на ней присутствовали журналисты и мэр Сучавы.

Предприниматель проводил активную кампанию, чтобы привлечь внимание к своему проекту и проблеме выделения средств на автомагистрали в Румынии. Мандачи также призвал присоединиться к акции и других предпринимателей.