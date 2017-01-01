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Два крупнейших банка Германии планируют слияние

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Профсоюзы опасаются возможного сокращения тысяч сотрудников.
Сейчас в Deutsche Bank и Commerzbank работают около 140 тысяч человек
Сейчас в Deutsche Bank и Commerzbank работают около 140 тысяч человек
 
Два крупнейших банка Германии - Deutsche Bank и Commerzbank – в воскресенье, 17 марта, официально подтвердили, что ведут переговоры о слиянии, сообщает агентство Reuters.
 
Громкая новость уже вызвала опасения профсоюзов из-за возможного сокращения тысяч сотрудников, а также дискуссию среди аналитиков о плюсах и минусах такого объединения.
 
Сейчас в Deutsche Bank и Commerzbank работают около 140 тысяч человек.
 
17 марта оба банка выпустили короткие заявления по результатам отдельных заседаний их правлений, в которых подтвердили проведение переговоров о слиянии.
 
 
"В свете возникающих возможностей совет директоров Deutsche Bank решил пересмотреть стратегические варианты", - говорится, в частности, в заявлении крупнейшего финучреждения Германии.
 
В то же время источники Reuters сообщают, что на данный момент процесс находится на стадии переговоров и сделка далека от завершения.
 
Однако в случае ее успеха объединенный банк станет третьим по величине в Европе после HSBC и BNP Paribas, с активами примерно 1,8 трилионов евро и рыночной стоимостью около 25 миллиардов евро.
 
Напомним, что чистая прибыль крупнейшего немецкого банка – Deutsche Bank – по итогам 2018 года составила 341 млн евро против убытка в 735 млн евро в 2017 году. 
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Теги: банки, банк, Германия
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Источник: korrespondent.net

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