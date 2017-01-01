Два крупнейших банка Германии планируют слияние

Профсоюзы опасаются возможного сокращения тысяч сотрудников.

Сейчас в Deutsche Bank и Commerzbank работают около 140 тысяч человек

Два крупнейших банка Германии - Deutsche Bank и Commerzbank – в воскресенье, 17 марта, официально подтвердили, что ведут переговоры о слиянии, сообщает агентство Reuters.

Громкая новость уже вызвала опасения профсоюзов из-за возможного сокращения тысяч сотрудников, а также дискуссию среди аналитиков о плюсах и минусах такого объединения.

Сейчас в Deutsche Bank и Commerzbank работают около 140 тысяч человек.

17 марта оба банка выпустили короткие заявления по результатам отдельных заседаний их правлений, в которых подтвердили проведение переговоров о слиянии.

"В свете возникающих возможностей совет директоров Deutsche Bank решил пересмотреть стратегические варианты", - говорится, в частности, в заявлении крупнейшего финучреждения Германии.

В то же время источники Reuters сообщают, что на данный момент процесс находится на стадии переговоров и сделка далека от завершения.

Однако в случае ее успеха объединенный банк станет третьим по величине в Европе после HSBC и BNP Paribas, с активами примерно 1,8 трилионов евро и рыночной стоимостью около 25 миллиардов евро.