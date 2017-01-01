На штабе партии в Эстонии нарисовали свастику

Центристская партия вызвала противоречивую реакцию в Эстонии тем, что после парламентских выборов приступила к переговорам о создании коалиции с националистической EKRE.

В Таллине главный штаб Центристской партии, которая ведет переговоры о коалиции с националистической и евроскептической партией EKRE, обрисовали свастиками и нецензурными словами, сообщает издание Postimees.

Под логотипом Центристской партии на окнах баллончиком зеленого цвета кто-то нарисовал свастику и написал нецензурное слово. На данный момент большая часть надписей уже стерта.