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На штабе партии в Эстонии нарисовали свастику

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Центристская партия вызвала противоречивую реакцию в Эстонии тем, что после парламентских выборов приступила к переговорам о создании коалиции с националистической EKRE.
Граффити на штабе эстонской партии
Граффити на штабе эстонской партии
Postimees
 
В Таллине главный штаб Центристской партии, которая  ведет переговоры о коалиции с националистической и евроскептической партией EKRE, обрисовали свастиками и нецензурными словами, сообщает издание Postimees.
 
Под логотипом Центристской партии на окнах баллончиком зеленого цвета кто-то нарисовал свастику и написал нецензурное слово. На данный момент большая часть надписей уже стерта.
 
"Речь идет о наглом вандализме, мы несомненно обратимся в полицию", - прокомментировал инцидент изданию пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги. Он выразил надежду, что виновник будет найден и наказан.
 
Центристская партия вызвала противоречивую реакцию в Эстонии тем, что после парламентских выборов приступила к переговорам с EKRE.
 
Из-за решения начать коалиционные переговоры с популистской EKRE член правления Центристской партии Раймонд Кальюлайд подал заявление о выходе из руководящего органа политической силы.
 
В Европарламенте призвали центристов не формировать национальное правительство с "фашистскими" депутатами.
 
Центристы решили формировать правительство с EKRE после того, как отказались от коалиционных переговоров с Партией реформ, которая заняла первое место на парламентских выборах.
 
По результатам недавних выборов Партия реформ получила 34 мандата, центристы – 26, национал-консерваторы EKRE - 19 "Отечество" - 12 и социал-демократы - 10.
 
 
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Теги: Выборы, Эстония, фашизм, Партия, фашисты
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Источник: korrespondent.net

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