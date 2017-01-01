США не будут усиливать меры безопасности из-за теракта в Новой Зеландии

В Вашингтоне считают, что инцидент не был частью какого-то большого заговора.

Администрация США не видит необходимости предпринимать дополнительные меры безопасности внутри страны в связи с терактом в Новой Зеландии, заявил в воскресенье, 17 марта, в эфире телеканала Fox News исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.

"Мы не считаем, что это часть какого-то большого заговора. Не думаю, что мы предпримем какие-то дополнительные меры по усилению безопасности здесь в США", - сказал он.

"Новая Зеландия является одним из наших ближайших союзников в борьбе с терроризмом", - подчеркнул Малвэни.

Напомним, что в пятницу напали на мечети Аль-Нур и Линвуд в Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей. В результате теракта погибли, по последним данным, 50 человек, еще 50 ранены. Нападавший - 28-летний австралиец Брентон Таррант - заключен под стражу до 5 апреля, ему предъявлено обвинение в убийстве.

Французская и британская полиция устанавливают патрулирование вокруг мечетей в своих странах после смертельной стрельбы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии.