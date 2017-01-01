На аукционе в Бельгии продали голубя за €1,25 млн

Птицу приобрел гражданин Китая. Известно, что китайцы высоко ценят именно бельгийских голубей.

Пятилетний Армандо является одним из лучших в истории голубиных гонок. Он обладатель многочисленных призов за победы.

Отмечается, что теперь главной задачей голубя будет не участие в гонках, а воспроизведение новых чемпионов.

Напомним, в прошлом году на торгах аукционного дома Aguttes во Франции за два миллиона евро был продан скелет динозавра.