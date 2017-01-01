На аукционе в Бельгии продали голубя за €1,25 млн
Птица по кличке Армандо стала самым дорогим почтовым голубем, который когда-либо продавался в мире.
На аукционе в Кнесселаре (Восточная Фландрия) почтовый голубь по кличке Армандо был продан за рекордную сумму в 1,25 миллиона евро. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщил телеканал RTBF.
Птицу приобрел гражданин Китая. Известно, что китайцы высоко ценят именно бельгийских голубей.
Пятилетний Армандо является одним из лучших в истории голубиных гонок. Он обладатель многочисленных призов за победы.
Отмечается, что теперь главной задачей голубя будет не участие в гонках, а воспроизведение новых чемпионов.
Напомним, в прошлом году на торгах аукционного дома Aguttes во Франции за два миллиона евро был продан скелет динозавра.
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