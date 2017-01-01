В Тихом океане нашли затонувший корабль времен Второй мировой войны

Авианосец USS Wasp был частью жестокой воздушной и морской битвы 1942 за стратегическое юго-тихоокеанский остров Гуадалканал.

Место находки не уточняют, чтобы уберечь от разграбления

Исследователи глубоководных районов обнаружили авианосец USS Wasp, который исчез на дне Тихого океана в 1942 году.

Об этом сообщает Znaj.ua со ссылкой на CBS News.

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Корабль обнаружила экспедиция на судне Petrel, основанная покойным соучредителем Microsoft Полом Алленом. Авианосец USS Wasp был частью жестокой воздушной и морской битвы 1942 за стратегическое юго-тихоокеанский остров Гуадалканал. Найти корабль помог моряк USS Wasp Джим Форрестер, которому сейчас 98 лет. На момент затопления судна моряку был 21 год.

“Внезапно нас ударили торпеды. Представьте, что вас ударило прямо сейчас. Одна из торпед поразила топливные баки, и корабль был адом. Я схватил себя за нос и за причиндалы и прыгнул в Тихий океан“, - рассказывает Форрестер.

USS Wasp был потерян в течение почти 77 лет. Но глубоководное исследовательское судно Petrel прочесало Тихий океан в поисках давно потерянных военных кораблей, а в начале 2019 натолкнулось на другой авианосец, USS Hornet.

“Я видел, где они нашли Hornet и сказал: Хорошо, посмотри с другой стороны, и ты найдешь Wasp“, - сказал Форрестер.

Экипаж исследователей действительно обнаружил Wasp на другой стороне Гуадалканала, более или менее там, где, по словам Форрестера, произошла авария. Корабль был на глубине в 2,5 мили (около 3 км).

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“Это был дом для меня. Я потерял двух действительно хороших друзей. Они были техниками в авиации и, вероятно, были в отсеках, где хранились бомбы. У них не было шансов“, - признается Форрестер.

Место, где затонул авианосец USS Wasp признано захоронением моряков военно-морского флота. Чтобы уберечь место затопления корабля от охотников за артефактами, точное местоположение USS Wasp известно только представителям военно-морского флота и команде, которая занималась поисками затонувшего морского судна.

Как сообщалось, в феврале в Тихом океане нашли затонувший в 1942 году авианосец США.