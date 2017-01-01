Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мадуро решил сменить состав правительства страны

Комментариев: 0
Президент Венесуэлы отправил в отставку всех своих министров. Речь идет о "реструктуризации" во благо родины.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Глава Венесуэлы Николас Мадуро потребовал от своих министров уйти в отставку. Об этом в воскресенье, 17 марта, в соцсети Twitter написала вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. 

Речь идет о полной "реструктуризации" кабинета министров для "защиты родины Боливара и Чавеса", написала Родригес.

Сам Мадуро пока не выступил с официальным комментарием.

Перестановки в кабинете министров Мадуро реализует в ситуации глубочайшего политического кризиса и фактического двоевластия в стране.

Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали временным президентом Венесуэлы Хуана Гуйдо. В субботу он отправился в поездку по стране для мобилизации сторонников для участия в марше, который должен положить конец правлению Мадуро.

Выступая перед сторонниками в городе Валенсия в 125 километрах от столицы, Гуайдо объявил о начале "нового этапа" борьбы, который завершится маршем на президентский дворец Мирафлорес в Каракасе.

"Мы пойдем на Мирафлорес и потребуем отдать нам то, что принадлежит народу", - заявил Гуайдо.

22 января в стране начались массовые акции протеста - сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок. На следующий день председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Венесуэла, правительство, Мадуро, Николас Мадуро
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь