Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В метро Гонконга столкнулись два поезда

Комментариев: 0
Авария произошла во время тестирования новой сигнальной системы, пострадали два машиниста.
В гонконгском метро столкнулись два поезда
В гонконгском метро столкнулись два поезда
hongkongfp.com

В метро Гонконга в ночь на 18 марта столнулись два пустых поезда, в результате чего пострадали машинисты. Об этом сообщила радиотелевещательная корпорация RTHK.

Отмечается, что авария произошла вблизи станции Сентрал во время тестирования новой сигнальной системы. В результате столкновения один из поездов сошел с рельсов, его вагоны были покорежены.

Из-за инцидента в течение дня не будет осуществляться движение между станциями Сентрал и Эдмирэлти на "красной" ветке, которая связывает остров Гонконг с материковой частью города.

На остальном участке этой линии поезда курсируют с увеличенным интервалом.

Cмотрите фотогалерею: В метро Гонконга столкнулись два поезда

В Киеве мужчина заснул между рельсами в метро

В апреле прошлого года в метро немецкого города Дуйсбург столкнулись два поезда, в результате чего пострадали около 35 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: метро, Поезд, столкновение, фото, поезда, Гонконг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь