В Конго сошел с рельсов поезд: 24 погибших

Трагедия случилась в провинции Касаи. Несколько вагонов перевернулись, еще несколько упали в реку с моста.

При сходе поезда с рельсов погибли 24 человек АР (архив)

По меньшей мере 24 человека погибли и еще 31 человек получил ранения при сходе с рельсов товарного поезда в провинции Касаи Демократической Республики Конго. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщает AFP.

Отмечается, что большая часть пассажиров проникла на поезд нелегально. Среди жертв много детей.

В результате крушения несколько вагонов перевернулись, еще несколько упали в реку с моста. Поисковая операция была приостановлена с наступлением ночи. Число жертв может возрасти.

О причинах инцидента не сообщается.

Напомним, в метро Гонконга в ночь на 18 марта столкнулись два пустых поезда, пострадали машинисты.

Также ранее в Индонезии пассажирский поезд сошел с рельсов, пострадали десятки человек.

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