В Конго сошел с рельсов поезд: 24 погибших
По меньшей мере 24 человека погибли и еще 31 человек получил ранения при сходе с рельсов товарного поезда в провинции Касаи Демократической Республики Конго. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщает AFP.
Отмечается, что большая часть пассажиров проникла на поезд нелегально. Среди жертв много детей.
В результате крушения несколько вагонов перевернулись, еще несколько упали в реку с моста. Поисковая операция была приостановлена с наступлением ночи. Число жертв может возрасти.
О причинах инцидента не сообщается.
Напомним, в метро Гонконга в ночь на 18 марта столкнулись два пустых поезда, пострадали машинисты.
Также ранее в Индонезии пассажирский поезд сошел с рельсов, пострадали десятки человек.
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