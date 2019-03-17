СМИ сообщили о приказах саудовского кронпринца похищать инакомыслящих

Соответствующая деятельность якобы началась примерно за год до убийства журналиста Джамаля Хашукджи.

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд за год до убийства журналиста Хашукджи проводил кампанию по подавлению инакомыслия Кадр из видео

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд приблизительно за год до убийства журналиста Джамаля Хашукджи начал проводить кампанию по подавлению инакомыслия. Ее цель заключалась в организации слежки, похищении и пытках подданных королевства. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщает газета New York Times.

Издание отмечает, что эту информацию подтвердили источники из числа американских официальных лиц, которые ознакомились с материалами разведывательных служб США, а также осведомленные о действиях властей саудовцы. Отмечается, что в этом принимали активное участие и лица, причастные к убийству Хашукджи. По данным издания, с 2017 года они участвовали не менее чем в десяти операциях такого характера.

Источники издания сообщают, что часть таких операций заключалась в принудительном возвращении саудовцев из других арабских стран. Во дворцах, принадлежавших королю Сальману, где содержались саудовцы, их подвергали насилию.

Напомним, журналист The Washington Post Джамаль Хашукджи исчез 2 октября 2018 года после того, как отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Полиция предполагала, что он был убит на территории консульства. Турецкие специалисты обнаружили в здании улики, указывающие на убийство Хашукджи.

Спецслужбы США пришли к выводу, что наследный принц Саудовской Аравии мог отдать приказ об убийстве Хашукджи.

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