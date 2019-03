В Техасе загорелось нефтехранилище

В американском городе Дир Парк штата Техас произошел пожар на территории хранилища нефтепродуктов компании Intercontinental Terminals Company. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в воскресенье, 17 марта.

Отмечается, что эвакуация сотрудников компании не проводилась.

Местным жителям рекомендуется не выходить на улицу.

Из-за пожара перекрыта одна из крупных магистралей города.

As the sun begins to set on La Porte, a chemical fire continues to grow. Officials say this incident will not be ending soon. #khou11 pic.twitter.com/jTYs6FVn43