Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Жительница США родила шестеро детей за 9 минут

Комментариев: 0
Женщина подарила жизнь двум девочками и четырем мальчикам. Мама и малыши чувствуют себя хорошо.
Мама и новорожденные чувствуют себя хорошо
Мама и новорожденные чувствуют себя хорошо
https://www.facebook.com/TheWomansHospTX

Шестеро близнецов появились на свет 15 марта в одной из клиник Техаса. Новорожденные весят от 800 до 1300 граммов. 

Об этом пишет Лента.ру.

Читай также: В Днепре зарегистрировали рекорд с самым крохотным новорожденным

Женщину зовут Тельма Чиака. Она уже определилась с именами для девочек. Их назовет Зина и Зуриэль. Имена для мальчиков новоиспеченная мама еще выбирает.

Роды проходили в клинике The Woman's Hospital of Texas. Сообщается, что вероятность рождения шестерняшек составляет один случай на почти 5 миллиардов.

Недавно мы сообщали, что под Ровно многодетная мать родила восемнадцатого ребенка. На свет появилась девочка. И малышка, и мама чувствуют себя прекрасно. 

Читай также: В Польше 11-летняя украинка родила ребенка

Также в Индии женщина родила в возрасте 65 лет. Отцом ребенка оказался 80-летний мужчина. Родившую признали самой пожилой роженицей в мире, которая подарила жизнь путем естественного зачатия. Это уже второй ребенок женщины. Восемь лет назад у нее родился сын.  Мама и ребенок здоровы. По словам врача, такие случаи являются очень редкими в медицинской практике, так как обычно менопауза у женщин Индии наступает в 47-летнем возрасте.

Поделись:
Теги: роженица, близнецы, шестерня, США
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь