В Лос-Анджелесе произошел взрыв, есть раненые
В результате взрыва топлива в американском городе Лос-Анджелес двух человек госпитализировали. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает пресс-центр пожарной службы города.
Указано, что пожарные выехали на сообщение о запахе газа и на месте происшествия обнаружили, что протекает большая цистерна с топливом.
"Пары вступили в контакт с неизвестным источником возгорания, что спровоцировало взрыв, после чего начался пожар. 72 пожарных потушили возгорание почти за два часа", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате пожара был поврежден двухэтажный дом одной семьи, которую переселили.
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"Двое гражданских пациентов были доставлены в местную больницу с неизвестными травмами", - добавили пожарные.
Сейчас причина инцидента устанавливается. Сначала сообщалось, что тип топлива - природный газ, но вскоре было определено, что это газолин, отметили пожарные.
Пока сообщений о травмах пожарных нет, как и сообщений о смертельных случаях.
Ранее в результате взрыва газопровода на юго-западе Ирана погибли не менее пяти человек и еще шесть получили ранения.
Напомним, в прошлом году в Иране на нефтехранилище в провинции Маркази прогремел мощный взрыв. В результате два человека получили ранения и еще двое пропали без вести.
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