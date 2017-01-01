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В Лос-Анджелесе произошел взрыв, есть раненые

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В американском городе Лос-Анджелес взорвалась большая цистерна с топливом, в результате чего пострадали два человека.
Взрыв топлива в Лос-Анджелесе
Взрыв топлива в Лос-Анджелесе
пресс-центр пожарной службы Лос-Анджелеса

В результате взрыва топлива в американском городе Лос-Анджелес двух человек госпитализировали. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает пресс-центр пожарной службы города.

Указано, что пожарные выехали на сообщение о запахе газа и на месте происшествия обнаружили, что протекает большая цистерна с топливом.

"Пары вступили в контакт с неизвестным источником возгорания, что спровоцировало взрыв, после чего начался пожар. 72 пожарных потушили возгорание почти за два часа", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате пожара был поврежден двухэтажный дом одной семьи, которую переселили.

 

 

"Двое гражданских пациентов были доставлены в местную больницу с неизвестными травмами", - добавили пожарные.

Сейчас причина инцидента устанавливается. Сначала сообщалось, что тип топлива - природный газ, но вскоре было определено, что это газолин, отметили пожарные.

Пока сообщений о травмах пожарных нет, как и сообщений о смертельных случаях.

Ранее в результате взрыва газопровода на юго-западе Ирана погибли не менее пяти человек и еще шесть получили ранения.

Напомним, в прошлом году в Иране на нефтехранилище в провинции Маркази прогремел мощный взрыв. В результате два человека получили ранения и еще двое пропали без вести.

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Теги: газ, США, Лос-Анджелес, топливо, фото, взрыв, огонь, пожар, пострадавшие, возгорание
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Источник: korrespondent.net

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