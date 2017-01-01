Учения будут проходить с 18 по 29 марта включительно, в них примут участие 343 единицы военного и гражданского персонала.

В Грузии в понедельник, 18 марта, начинаются командно-штабные учения NATO-Georgia Exercise-2019 с участием военнослужащих 24 стран НАТО и партнеров альянса. Об этом сообщает Грузия Online.

В этом году в учениях принимают участие Албания, Бельгия, Болгария, Чехия, Германия, Дания, Эстония, Франция, Греция, Великобритания, Венгрия, Латвия, Литва, Голландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Турция и США, а также 4 страны-партнера НАТО - Азербайджан, Финляндия, Грузия и Швеция.

Военные, в частности, будут отрабатывать взаимодействие при реагировании на кризисные ситуации.

Cмотрите фотогалерею: В Грузии начались военные учения НАТО

Напомним, в сентябре прошлого года в Грузии прошли 10-дневные командно-штабные учения Agile Spirit-2018.

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