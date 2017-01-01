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В Грузии начались военные учения НАТО

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Учения будут проходить с 18 по 29 марта включительно, в них примут участие 343 единицы военного и гражданского персонала.
Открытие учений в Грузии
Открытие учений в Грузии

В Грузии в понедельник, 18 марта, начинаются командно-штабные учения NATO-Georgia Exercise-2019 с участием военнослужащих 24 стран НАТО и партнеров альянса. Об этом сообщает Грузия Online.

В этом году в учениях принимают участие Албания, Бельгия, Болгария, Чехия, Германия, Дания, Эстония, Франция, Греция, Великобритания, Венгрия, Латвия, Литва, Голландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Турция и США, а также 4 страны-партнера НАТО - Азербайджан, Финляндия, Грузия и Швеция.

Военные, в частности, будут отрабатывать взаимодействие при реагировании на кризисные ситуации.

 

 

Напомним, в сентябре прошлого года в Грузии прошли 10-дневные командно-штабные учения Agile Spirit-2018.

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Теги: Грузия, НАТО, учения, Йенс Столтенберг, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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