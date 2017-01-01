В Британии запретят рекламу фаст-фуда до 9 часов вечера

Правительство Великобритании решило бороться с нездоровым питанием. Инициативу уже подвергли критике рекламодатели.

В правительстве Великобритании запретили рекламу вредной еды до 9 часов вечера. Решено, что на рекламный продукт негативно сказывается на детской психологии, пишет BBC.

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Существуют несколько инициатив по поводу трансляции видеопродукта рекламного характера о вредной еде. В правительстве заговорили о том, что молодое поколение по-другому начнет планировать свое питание, если не будет систематически видеть рекламу фаст-фуда.

К слову, эта инициатива никак не касается текстовой рекламы. Если в правительстве примут такую инициативу, таким корпорациям как Google, или Facebook будет запрещено транслировать рекламу вредной еды до 9 часов вечера.

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Рекламодатели планируют бойкотировать этот запрет. Они считают этот запрет несвоевременным и надеются, что инициативу не поддержат.

Напомним, в центре Хмельницкого произошел курьез. На рекламном мониторе показали видео порнографического характера.