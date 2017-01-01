В Северной Ирландии в давке на дискотеке погибли трое подростков

В Северной Ирландии на праздничной дискотеке в День святого Патрика возникла давка, в которой погибли трое подростков.

В результате давки, которая произошла в Северной Ирландии на праздничной дискотеке в День святого Патрика, погибли трое молодых людей. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщила пресс-служба полиции страны в Twitter.

"Полиция ведет расследование гибели трех молодых людей на мероприятии в честь Дня святого Патрика. Крайне печально, что событие, организованное для веселья, закончилось такой ужасной трагедией", - говорится в сообщении.

Указано, что дискотека проходила в ночь на понедельник в городе Кукстаун в отеле Greenvale. По данным местных СМИ, жертвами давки стали двое юношей 17 и 16 лет, а также 17-летняя девушка.

Пока неизвестна причина паники, которая вызвала давку.

Ранее в Нигерии в результате давки после речи президента страны Мохаммаде Бухари погибли 14 человек.

Также сообщалось, что в Италии, по меньшей мере, шесть человек погибли и 120 пострадали в результате паники и давки, возникших в ночном клубе в провинции Анкона.

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