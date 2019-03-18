Россия начала масштабные военные учения в Беларуси

Учения РФ проводит в период очередной годовщины аннексии Крыма .

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В понедельник, 18 марта, в пятую годовщину российской аннексии Крыма, на территории Беларуси стартовали крупные военные учения России и Беларуси. В Министерстве обороны Беларуси заявили о проведении масштабных учений с "целью обеспечения военной безопасности Союзного государства".

Об этом говорится на сайте ведомства.

Учения пройдут пять дней, до 22 марта, под руководством Объединенного командования региональной группировки белорусских и российских войск.

Отмечается, что к учениям привлекаются офицеры Вооруженных Сил Беларуси и РФ, а также оперативные группы командования ВВС и войск ПВО, сил специальных операций Вооруженных Сил, управления оперативных командований, штабов зон территориальной обороны, республиканских органов государственного управления Республики Беларусь.

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"Цель тренировки - повысить слаженность органов военного управления и оперативную совместимость личного состава Объединенного командования в ходе планирования применения РГВ (С) совместно с другими войсками и воинскими формированиями Республики Беларусь", - заявили в Минобороны Беларуси.

Уточняется, что учения явлются начальным этапом подготовки к совместному оперативному учению Вооруженных Сил Беларуси и России "Щит Союза-2019", темой которого будет "Подготовка и применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", которое пройдет в сентябре на территории РФ.

Как сообщелось в феврале, в Беларуси замечена странная активность у границы с Украиной.