В Южной Корее случайно запустили ракету "земля-воздух"

Ракета взорвалась в воздухе по протоколу самоуничтожения. Причина произошедшего выясняется.

Информации о разрушениях в результате пуска ракеты не поступало

ВВС Южной Кореи заявили о случайном запуске ракеты средней дальности класса Cheongung на военной базе в 85 км. от Сеула. Об этом сообщает в понедельник, 18 марта, агентство Yonhap.

Отмечается, что ракета взорвалась в воздухе по протоколу самоуничтожения.

"Информации о жертвах и разрушениях [от взрыва] пока не поступало. Мы сформировали оперативную группу, чтобы выяснить причину произошедшего", - сообщили в ВВС страны.

Ракета класса Cheongung рассчитана на поражение вражеской авиации на высоте до 40 км. Она также запрограммирована на самоуничтожение после запуска в случае наличия сбоя в ее системе наведения.

Напомним, в августе прошлого года во время учебного полета в Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter по ошибке выпустил ракету класса "воздух-воздух". СМИ позже сообщали, что нашли с "вероятностью 95%" ошибочно выпущенную испанским истребителем боевую ракету класса "воздух-воздух".

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