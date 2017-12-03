В Стамбуле произошли взрывы и пожар на химзаводе

В турецком городе Стамбул возник крупный пожар на химическом заводе. На промышленных площадках время от времени слышатся взрывы.

В Турции горит трехэтажный химический завод, который расположен в азиатской части города - в районе Арнавуткой. На охваченных огнем промышленных площадях время от времени слышатся взрывы, сообщает в понедельник, 18 марта, CNN Turk.

"В районе Арнавуткой (азиатская часть Стамбула - ред.) на химическом предприятии возник пожар. На месте чрезвычайного происшествия работают пожарные бригады и медики", - говорится в сообщении.

По данным местных властей, общая площадь фабрики 10 тысяч квадратных метров. Сейчас на месте работают 40 пожарных автомобилей и 129 спасателей.

Ранее в результате взрыва газопровода на юго-западе Ирана погибли не менее пяти человек и еще шесть получили ранения.

Напомним, в прошлом году в Иране на нефтехранилище в провинции Маркази прогремел мощный взрыв. В результате два человека получили ранения и еще двое пропали без вести.

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