Австралия ввела против России санкции "за Азов"

В санкционные списки Австралии попали семь россиян и трое "лидеров" самопровозглашенных "ЛДНР".

Австралия присодинилась к антироссийским санкциям, введенным против граждан, причастных к нападению и захвату украинских кораблей в Керченском проливе, а также против "лидеров" "ЛДНР". Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Маризе Пейн.

"Сегодня я объявляю целевые финансовые санкции и запреты поездок семи россиянам за их роль в перехвате и захвате украинских морских судов, которые пытались пройти через Керченский пролив. Австралия обеспокоена этой эскалацией напряженности в Азовском море в ноябре 2018 года", - говорится в заявлении.

Пейн также призвала Россию без промедлений освободить украинских моряков и судна, и обеспечить беспрепятственную навигацию в Керченском проливе.

"Австралия не признает никаких действий, направленных на легитимацию аннексии Крыма или отделения частей Донецкой и Луганской областей Украины. Поэтому я также ввела целевые финансовые санкции и запреты поездок против трех "лидеров" контролируемых сепаратистами районов Донецкой и Луганской областей Украины после так называемых выборов в ноябре 2018 года", - говорится в заявлении.

Как известно, в прошлую пятницу санкции "за Азов" ввели ЕС, США и Канада.

В МИД РФ пообещали "практический ответ" на новые санкции.

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