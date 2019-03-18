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Евросоюз не признает аннексию Крыма - Могерини

Комментариев: 3
В Брюсселе напомнили свою позицию о непризнании незаконной аннексии украинского полуострова.
Открывая заседание Совета ЕС, Могерини подняла вопрос аннексии Крыма
Открывая заседание Совета ЕС, Могерини подняла вопрос аннексии Крыма
radiosvoboda.org

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в годовщину аннексии Крыма заявила, что Брюссель никогда ее не признает, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 18 марта.

"Сегодня этим неформальным началом нашего Совета мы подчеркиваем наше европейское единство и наше обязательство в отношении того, что вопрос Крыма стоит в приоритетах нашей повестки дня, и мы будем продолжать выполнять нашу политику непризнания незаконной аннексии. Крым – это Украина", - сказала Могерини, открывая заседание Совета ЕС.

Она напомнила, что ЕС не признал и не признает "это нарушение международного права". "Об этом мы опять сказали в нашем совместном заявлении вчера, за что я хочу вас поблагодарить. Мы полностью солидарны с Украиной, поддерживая ее суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнула Могерини.

Дипломат констатировала, что последние пять лет показали систематические нарушения фундаментальных свобод и прав крымских татар. В этой связи она упомянула имя режиссера Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме и которому в прошлом году была присуждена премия Сахарова. "Многие другие были осуждены Россией в нарушение международного права. Мы призываем, чтобы все нарушения прав человека были расследованы, а представители международных организаций по защите прав человека получили свободный доступ к полуострову", - сказала она.

Кроме того, Могерини указала, что милитаризация Крыма и Севастополя за этот период повлекла негативное влияние на ситуацию в сфере безопасности в регионе Черного моря, а увеличение напряжения в Керченском проливе в ноябре прошлого года стало еще одним последствием незаконной аннексии Крыма.

"ЕС ожидает, что Россия безоговорочно и безотлагательно освободит захваченных членов команд", - подчеркнула она и напомнила, что в прошлую пятницу ЕС добавил восемь человек, причастных к инциденту, в список лиц, к которым применены санкции.

Как известно, сегодня в России отмечают так называемое воссоединение с Крымом в результате "референдума" в 2014 году, который до сих пор не признан в мире и из-за которого страны запада ввели антироссийские санкции. 

 

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Теги: Россия, Украина, ЕС, Крым, аннексия Крыма, Могерини
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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WTF2wtf    18.03.2019, 13:52
Оценка:  +7
WTF2wtf
А в чем новость?
Это само собой разумеется.
VSHIVANKA    18.03.2019, 13:50
Оценка:  -9
VSHIVANKA
В РОССИИ ВСЕМ КАК ТО ПОХУ.Й НА МНЕНИЕ ЕВРОСОЮЗА ...)))
WTF2wtf    18.03.2019, 13:52
Оценка:  +4
WTF2wtf
Рашен бот детектед
ВыВсеВрети    18.03.2019, 14:20
Оценка:  +3
ВыВсеВрети
А ВСЕМУ МИРУ (КОТОРЫЙ БОЛЬШЕ ЧЕМ ПОМОЙКА) КАК ТО ПОХ...ЧТО ТАМ ДУМАЕТ ПОМОЙКА!!!...
ВШИВАЯ ДЫРКА ПОПРОБУЙ ВКЛЮЧИ МОЗГИ!...АХ!ДА! Я ЗАБЫЛ, ИХ НЕТ, ТАМ СЛИВНОЙ БАЧОК!...)))))))
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