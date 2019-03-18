Евросоюз не признает аннексию Крыма - Могерини

В Брюсселе напомнили свою позицию о непризнании незаконной аннексии украинского полуострова.

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в годовщину аннексии Крыма заявила, что Брюссель никогда ее не признает, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 18 марта.

"Сегодня этим неформальным началом нашего Совета мы подчеркиваем наше европейское единство и наше обязательство в отношении того, что вопрос Крыма стоит в приоритетах нашей повестки дня, и мы будем продолжать выполнять нашу политику непризнания незаконной аннексии. Крым – это Украина", - сказала Могерини, открывая заседание Совета ЕС.

Она напомнила, что ЕС не признал и не признает "это нарушение международного права". "Об этом мы опять сказали в нашем совместном заявлении вчера, за что я хочу вас поблагодарить. Мы полностью солидарны с Украиной, поддерживая ее суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнула Могерини.

Дипломат констатировала, что последние пять лет показали систематические нарушения фундаментальных свобод и прав крымских татар. В этой связи она упомянула имя режиссера Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме и которому в прошлом году была присуждена премия Сахарова. "Многие другие были осуждены Россией в нарушение международного права. Мы призываем, чтобы все нарушения прав человека были расследованы, а представители международных организаций по защите прав человека получили свободный доступ к полуострову", - сказала она.

Кроме того, Могерини указала, что милитаризация Крыма и Севастополя за этот период повлекла негативное влияние на ситуацию в сфере безопасности в регионе Черного моря, а увеличение напряжения в Керченском проливе в ноябре прошлого года стало еще одним последствием незаконной аннексии Крыма.

"ЕС ожидает, что Россия безоговорочно и безотлагательно освободит захваченных членов команд", - подчеркнула она и напомнила, что в прошлую пятницу ЕС добавил восемь человек, причастных к инциденту, в список лиц, к которым применены санкции.

Как известно, сегодня в России отмечают так называемое воссоединение с Крымом в результате "референдума" в 2014 году, который до сих пор не признан в мире и из-за которого страны запада ввели антироссийские санкции.

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