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“Искать украинцев, держать микрофон”: студентка рассказала о работе на Первом канале

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Московская студентка откровенно рассказала о своей двухнедельной практике на топовом канале России.
Девушка рассказала о работе на Первом
Девушка рассказала о работе на Первом
скриншот из видео

Студентка Вероника Косаткина решила поделиться опытом работы на Первом канале. О всех тонкостях подготовки к эфиру политической передачи “Время покажет” девушка рассказала в своем видеоблоге на платформе Youtube.

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Вероника Косаткина проработала в отделе репликантом две недели, хотя планировала задержаться там подольше. Обязанностей у отдела репликантов было немного, рассказывает Вероника. В отделе работали в основном молодые неопытные девушки. Они должны были искать героев, для того, чтоб те согласились прийти в студию и высказать “свое мнение”, которое предварительно надо было согласовать.

Руководство поставило главную задачу - искать украинцев. Девушка рассказала, что с украинцами нужно было сначала провести интервью по телефону: спросить как они относятся к РФ, где были во время Майдана и чей Крым. Многие срывались и отказывались от участия в шоу.

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Напомним, на Луганщине ликвидирован канал переправки нелегалов из РФ в Украину. В Украину систематически незаконно переправляли граждан Вьетнама и Индии.

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Теги: стажировка, Первый канал, СМИ, Россия, Украина
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