В Софии силовики обрызгали себя слезоточивым газом

Болгарские полицейские во время акции протеста в Софии в воскресенье, 17 марта, пытались разогнать протестующих слезоточивым газом, но вместо этого попали в своих коллег. Соответствующее видео опубликовано на соцсети Тwitter.

Как известно, в Софии два дня проходили антиправительственные протесты, в которых приняли участие несколько сотен человек. Протестующие пытались сломать забор и прорваться в парламент, что и вызвало применение газа со стороны полиции.

Однако правоохранители, очевидно, не учли направление ветра, и газ попал в глаза их коллегам. На видео видно, как полицейские после этого промывают глаза водой.

Bulgarian police used pepper spray against protesters in front of parliament, but didn't take the wind direction into account pic.twitter.com/B8b7uQyIEG