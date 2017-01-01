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В Софии силовики обрызгали себя слезоточивым газом

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Инцидент произошел во время антиправительственных протестов. Митингующие пытались прорваться в парламент.

Болгарские полицейские во время акции протеста в Софии в воскресенье, 17 марта, пытались разогнать протестующих слезоточивым газом, но вместо этого попали в своих коллег. Соответствующее видео опубликовано на соцсети Тwitter.

Как известно, в Софии два дня проходили антиправительственные протесты, в которых приняли участие несколько сотен человек. Протестующие пытались сломать забор и прорваться в парламент, что и вызвало применение газа со стороны полиции.

Однако правоохранители, очевидно, не учли направление ветра, и газ попал в глаза их коллегам. На видео видно, как полицейские после этого промывают глаза водой.

Напомним, 16 марта по всей Франции на протесты вышли 32,3 тысячи человек. Акция "желтых жилетов" переросла в столкновения манифестантов с полицией.

 

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Теги: протесты, видео, Болгария, протест, София, акции протеста, слезоточивый газ
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Источник: korrespondent.net

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