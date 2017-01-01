В Нидерландах произошла стрельба в трамвае: есть жертвы

Один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате стрельбы в трамвае в нидерландском городе Утрехт.

Мужчина достал оружие в трамвае и расстрелял несколько человек NOS

В Нидерландах неизвестный открыл стрельбу в трамвае в городе Утрехт, в результате чего один человек погиб. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщил ANP.

По данным информагентства, один человек погиб, еще несколько получили ранения.

По словам очевидцев, мужчина достал оружие в трамвае и расстрелял несколько человек. На место происшествия прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции Нидерландов.

BREEK - Volgens getuigen heeft een man in een tram op weg naar Utrecht CS een wapen getrokken en meerdere personen neergeschoten. Hulpdiensten massaal aanwezig en bezig met eerste hulp in de tram. pic.twitter.com/eQOWF2e5Ze — Yelle Tieleman (@YelleTieleman) 18 березня 2019 р.

Указано, что площадь возле трамвайной станции на западе Утрехта сейчас закрыта экстренными службами. Трамвайное движение прекратили. Полиция призывает людей через Twitter не усложнять работу спасателям и сохранять дороги свободными.

Slachtoffer wordt terwijl medewerkers hem/haar in ambulance leggen nog steeds gereanimeerd. pic.twitter.com/73aOZx2Qrz — Yelle Tieleman (@YelleTieleman) 18 березня 2019 р.

При этом точное число пострадавших пока не сообщается.

Как информируют местные СМИ, предполагаемый злоумышленник скрылся с места преступления. При этом не исключается, что преступников могло быть несколько. Сейчас полиция ведет поиски стрелка.

Премьер-министр Марк Рютте назвал ситуацию "тревожной" и заявил о намерении проконсультироваться со созванной кризисной командой.

В свою очередь полиция не исключает террористические мотивы.

Напомним, 15 марта в двух мечетях новозеландского города Крайстчерча неизвестные расстреляли людей

Правоохранители задержали четырех подозреваемых - троих мужчин и одну женщину. Одним из стрелков является 28-летний австралиец Брентон Таррант . Накануне он опубликовал манифест, в котором объяснил свои действия местью за теракт в Стокгольме, устроенный исламистами в 2017 году. Убивая людей в мечети, мужчина вел видеотрансляцию происходящего в соцсети.

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