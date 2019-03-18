Циклон в Мозамбике и Зимбабве: число погибших достигло 166

В Мозамбике и Зимбабве в результате наводнений, вызванных тропическим циклоном Идай, погибли уже 166 человек.

Число погибших в Мозамбике и Зимбабве в результате наводнений, вызванных тропическим циклоном Идай, достигло, по меньшей мере, 166 человек. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщило агентство Bloomberg.

Местные власти предупреждают, что эти данные не являются окончательными, и число жертв, вероятно, будет расти.

Ранее Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщала, что, по ее оценкам, в результате циклона Идай в Малави, Мозамбике и Зимбабве погибли около 150 человек. Второй по величине город Мозамбика Бейра и его пригороды на 90% разрушены циклоном, сообщила организация.

Напомним, тропический циклон Идай привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави и Мозамбике.

Также сообщалось, что жертвами наводнения в Индонезии стали уже 77 человек.

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