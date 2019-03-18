Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Циклон в Мозамбике и Зимбабве: число погибших достигло 166

Комментариев: 0
В Мозамбике и Зимбабве в результате наводнений, вызванных тропическим циклоном Идай, погибли уже 166 человек.
Наводнение (иллюстративное фото)
Наводнение (иллюстративное фото)
AFP

Число погибших в Мозамбике и Зимбабве в результате наводнений, вызванных тропическим циклоном Идай, достигло, по меньшей мере, 166 человек. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщило агентство Bloomberg.

Местные власти предупреждают, что эти данные не являются окончательными, и число жертв, вероятно, будет расти.

Ранее Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщала, что, по ее оценкам, в результате циклона Идай в Малави, Мозамбике и Зимбабве погибли около 150 человек. Второй по величине город Мозамбика Бейра и его пригороды на 90% разрушены циклоном, сообщила организация.

Напомним, тропический циклон Идай привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави и Мозамбике.

Также сообщалось, что жертвами наводнения в Индонезии стали уже 77 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: наводнение, жертвы, наводнения, непогода, Мозамбик, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь