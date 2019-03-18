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В Беларуси ввели налог на бег

Комментариев: 4
Власти решили обложить дополнительным налогом даже благотворительные забеги.
Теперь за практически любую тренировку бегового клуба нужно будет платить государству
Теперь за практически любую тренировку бегового клуба нужно будет платить государству
belta.by

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В конце января текущего года в Беларуси вступило в силу постановление, следуя которому белорусам нужно платить за массовые забеги.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель коммерческих спецпроектов белорусского портала TUT.by Александр Демидович.

“Добегались... Как-то упустил из вида, но в конце января было принято постановление №49, которое затрагивает порядок проведения массовых мероприятий. Суть сего документа – мзда за охрану (непонятно от кого и зачем), за медицинское обслуживание (хотя за это платили и раньше), за уборку территории (хотя уборка и раньше была в обязанностях организаторов)“, - написал он.

Размер налога - достаточно высок, продолжил Демидович.

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“Например, за Онкомарафон, социальный и некоммерческий проект, в котором в этом году планировалось участие 3000 бегунов, нужно заплатить 250 базовых величин – 6375 белорусских рублей. Извините, но проект некоммерческий, и это едва ли бюджет всего проекта в 2018 году. И еще больше возникает вопрос, за что мы должны платить? За то, что и так оплачивается из наших налогов?“ - отметил он.

Согласно новым законодательным изменениям, за любую тренировку бегового клуба, на которую собираются до 15 человек, нужно заплатить 25 базовых величин – 637,5 белорусских рублей, написал Демидович.

Стоит отметить, что "базовая величина" - это специальный экономический показатель, с помощью которого рассчитываются пенсии, пособия, налоги и многие другие платежи в стране.

Как сообщалось, в Днепре и Киеве устроили забеги в честь Дня влюбленных.

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Теги: бег, забег, Беларусь, налоги
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Комментариев (4)
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doc1    18.03.2019, 15:36
Оценка:  0
doc1
это на рассии борьба с пьянством стартовала, что бы много за водкой не бегали!
Peyot    18.03.2019, 15:19
Оценка:  +3
Peyot
и это их еще только собираются обратно интегрировать в мордор а бред уже зашкаливает!
Колишній-східняк    18.03.2019, 15:15
Оценка:  0
Колишній-східняк
… наложить по две деньги дани на пару лаптей, — вот и побьем хана…
Легко стало боярам. Решили дело. Иные вытирали пот, иные вертели пальцами, отдувались. Иные от облегчения пускали злого духа в шубу.
СветБобра    18.03.2019, 15:11
Оценка:  +4
СветБобра
Но начинать все же надо с налога на воздух.
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