В Беларуси ввели налог на бег
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В конце января текущего года в Беларуси вступило в силу постановление, следуя которому белорусам нужно платить за массовые забеги.
Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель коммерческих спецпроектов белорусского портала TUT.by Александр Демидович.
“Добегались... Как-то упустил из вида, но в конце января было принято постановление №49, которое затрагивает порядок проведения массовых мероприятий. Суть сего документа – мзда за охрану (непонятно от кого и зачем), за медицинское обслуживание (хотя за это платили и раньше), за уборку территории (хотя уборка и раньше была в обязанностях организаторов)“, - написал он.
Размер налога - достаточно высок, продолжил Демидович.
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“Например, за Онкомарафон, социальный и некоммерческий проект, в котором в этом году планировалось участие 3000 бегунов, нужно заплатить 250 базовых величин – 6375 белорусских рублей. Извините, но проект некоммерческий, и это едва ли бюджет всего проекта в 2018 году. И еще больше возникает вопрос, за что мы должны платить? За то, что и так оплачивается из наших налогов?“ - отметил он.
Согласно новым законодательным изменениям, за любую тренировку бегового клуба, на которую собираются до 15 человек, нужно заплатить 25 базовых величин – 637,5 белорусских рублей, написал Демидович.
Стоит отметить, что "базовая величина" - это специальный экономический показатель, с помощью которого рассчитываются пенсии, пособия, налоги и многие другие платежи в стране.
Как сообщалось, в Днепре и Киеве устроили забеги в честь Дня влюбленных.
Легко стало боярам. Решили дело. Иные вытирали пот, иные вертели пальцами, отдувались. Иные от облегчения пускали злого духа в шубу.