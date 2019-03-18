В Беларуси ввели налог на бег

Власти решили обложить дополнительным налогом даже благотворительные забеги.

Теперь за практически любую тренировку бегового клуба нужно будет платить государству belta.by

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В конце января текущего года в Беларуси вступило в силу постановление, следуя которому белорусам нужно платить за массовые забеги.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель коммерческих спецпроектов белорусского портала TUT.by Александр Демидович.

“Добегались... Как-то упустил из вида, но в конце января было принято постановление №49, которое затрагивает порядок проведения массовых мероприятий. Суть сего документа – мзда за охрану (непонятно от кого и зачем), за медицинское обслуживание (хотя за это платили и раньше), за уборку территории (хотя уборка и раньше была в обязанностях организаторов)“, - написал он.

Размер налога - достаточно высок, продолжил Демидович.

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“Например, за Онкомарафон, социальный и некоммерческий проект, в котором в этом году планировалось участие 3000 бегунов, нужно заплатить 250 базовых величин – 6375 белорусских рублей. Извините, но проект некоммерческий, и это едва ли бюджет всего проекта в 2018 году. И еще больше возникает вопрос, за что мы должны платить? За то, что и так оплачивается из наших налогов?“ - отметил он.

Согласно новым законодательным изменениям, за любую тренировку бегового клуба, на которую собираются до 15 человек, нужно заплатить 25 базовых величин – 637,5 белорусских рублей, написал Демидович.

Стоит отметить, что "базовая величина" - это специальный экономический показатель, с помощью которого рассчитываются пенсии, пособия, налоги и многие другие платежи в стране.

Как сообщалось, в Днепре и Киеве устроили забеги в честь Дня влюбленных.