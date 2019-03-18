Балканская весна. Что происходит в Сербии

Участники акций протеста в Сербии обвиняют президента страны Александра Вучича в коррупции и авторитаризме и требуют его отставки. Демонстранты прорвались в здание национального телевидения и блокировали президентский дворец.

На Балканах неспокойно. Одновременно антиправительственные митинги проходят в Сербии, Черногории и Албании, за что их уже успели окрестить “Балканской весной”.

Наиболее радикальные акции в Сербии. За отставку действующего президента Александра Вучича в Белграде протестуют каждую субботу, начиная с декабря. Теперь протестующие перешли к прямым действиям – захватили телеканал, блокировали президентскую администрацию.

Вучич требований протестующих не замечает.

Корреспондент.net разбирался, что ждет Сербию и Балканы.

Давний протест

Акции протеста в Сербии начались после того, как на лидера оппозиционной партии Левица Борислава Стефановича было совершено нападение в южном городе Крушевац. Соратники Стефановича обвинили власти Сербии в том, что они потворствуют насилию в отношении оппозиции.

Предыдущие акции проходили без серьезных происшествий. Но на прошедших выходных все было по-другому.

Вечером 16 марта демонстранты прорвались в здание национального телевидения. Протестующие провели там несколько часов, требуя, чтобы их пустили в телеэфир, после чего полиция вынудила их покинуть здание. Спецсредства не применялись. На место происшествия власти направили около 50 спецназовцев.

На экстренной пресс-конференции министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович заявил, что все, кто участвовал в инциденте, будут наказаны, ведь проникновение в здание телеканала является незаконным.

На следующий день, 17 марта, протестующие сломали забор в резиденции президента, и образовали живую цепь вокруг здания, чтобы не выпустить Вучича из его резиденции.

Демонстранты заявили, что не уйдут, пока президент не объявит о своей отставке.

В это время президент Сербии собрал пресс-конференцию, на которой осудил прорыв сторонников оппозиции в помещение государственной телекомпании. Во время своего телевизионного выступления Вучич неоднократно называл лидеров оппозиции фашистами, хулиганами и ворами.

В итоге осаду здания сняли, а президент покинул свою резиденцию под свист протестующих.

Требования и перспективы

Главные требования участников протеста - отставка Вучича, честные выборы и свободные СМИ.

Демонстрации проходят под девизом “Один из пяти миллионов” — президент Вучич заявил, что не выполнит требования демонстрантов, даже если их будет пять миллионов (население Сербии чуть более 7 миллионов человек).

При этом на протестах полностью отсутствуют геополитические лозунги. Ни ускорения евроинтеграции, ни отказа от нее никто не требует.

Вучич не исключил радикализации протестов в стране. "Они не могут добиться победы на парламентских выборах, поэтому мы ожидаем еще более жесткие акции протеста", - сказал сербский лидер.

Вучич также заявил, что не допустит нарушения порядка и закона протестующими.

В Албании и Черногории тоже неспокойно

На акциях протеста в Черногории также требуют отставки местного президента – Мило Джукановича, а в Албании – переизбрания парламента, там главный объект критики - премьер-министр страны, глава правящей Социалистической партии Эди Рама.

В Черногории протесты мирные, а вот в столице Албании манифестанты несколько раз пытались штурмовать парламент. 16 марта, они делали это так активно, что полиции пришлось применить водометы.

Но ни один из лидеров, отставки которых требуют протестующие, не собирается в отставку. Наоборот, каждый из них демонстрирует решимость и уверенность.

Рука Москвы

Россия хочет видеть Сербию стабильным и уверенно развивающимся государством и рассчитывает, что руководство республики приложит все усилия для того, чтобы урегулировать ситуацию с акциями протеста, проходившими в Белграде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, мы хотим видеть Сербию стабильной, динамично развивающейся страной", - сказал он, отметив, что в рамках двусторонних отношений Россия готова всячески этому содействовать, поскольку два государства связывают давние партнерские связи.

Песков подчеркнул, что протесты в Сербии являются внутренним делом этой страны. "Убеждены, что руководство Сербии сделает все для урегулирования ситуации", - добавил пресс-секретарь.

Вместе с тем, две правящие партии стран Единая Россия и Сербская прогрессивная партия, руководителем которой и является Вучич, 18 марта подписали заявление о сотрудничестве.

При этом один из лидеров протестов в Сербии - Бошко Обрадович, также пророссийский политик. Он признал Крым российским и уже несколько раз посещал полуостров для участия в различных мероприятиях, которые организует оккупационная власть. Даже был наблюдателем на так называемых выборах в Севастополе.