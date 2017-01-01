Стрельба в Нидерландах: власти заявили о теракте

Власти Нидерландов рассказали об операции по поимке организатора атаки в Утрехте и считают инцидент терактом. Полиция Германии усилила контроль на границе из-за стрельбы.

Правоохранительные органы Нидерландов проводят сложную операцию по поимке преступника, открывшего стрельбу в трамвае в Утрехте, и считают инцидент терактом. Об этом заявил национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности Питер-Яп Алберсберг, передает ТАСС.

Отметим, что в понедельник, 18 марта, в Нидерландах неизвестный открыл стрельбу в трамвае в городе Утрехт, в результате чего один человек погиб, еще несколько получили ранения. Предполагаемый злоумышленник скрылся с места преступления. При этом не исключается, что преступников могло быть несколько.

"Наш приоритет заключается в обнаружении организатора атаки, - отметил чиновник. - На данный момент не исключается, что преступление носило террористический характер, однако многое до сих пор остается неясным. Правоохранительные органы проводят сложную операцию по поиску подозреваемого. Просим граждан сохранять бдительность и следовать рекомендациям местных властей".

По его словам, пока остается непонятным, было ли несколько организаторов. "В настоящее время ведутся поиски одного человека, однако не исключено, что к преступлению причастны несколько человек", - сказал Алберсберг.

По решению ведомства, террористическая угроза для провинции Утрехт повышена до пятого, наивысшего уровня. Как сообщили ранее в полиции, в результате стрельбы в трамвае в Утрехте получили ранения несколько человек. Все они доставлены в больницу. Некоторые СМИ также сообщили об одном погибшем. Точное число пострадавших и их гражданство не сообщаются.

Федеральная полиция Германии повысила уровень контроля на границе с Нидерландами после стрельбы в Утрехте.

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