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Стрельба в Нидерландах: власти заявили о теракте

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Власти Нидерландов рассказали об операции по поимке организатора атаки в Утрехте и считают инцидент терактом. Полиция Германии усилила контроль на границе из-за стрельбы.
В Нидерландах произошла стрельба в трамвае
В Нидерландах произошла стрельба в трамвае
politie.nl

Правоохранительные органы Нидерландов проводят сложную операцию по поимке преступника, открывшего стрельбу в трамвае в Утрехте, и считают инцидент терактом. Об этом заявил национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности Питер-Яп Алберсберг, передает ТАСС.

Отметим, что в понедельник, 18 марта, в Нидерландах неизвестный открыл стрельбу в трамвае в городе Утрехт, в результате чего один человек погиб, еще несколько получили ранения. Предполагаемый злоумышленник скрылся с места преступления. При этом не исключается, что преступников могло быть несколько. 

"Наш приоритет заключается в обнаружении организатора атаки, - отметил чиновник. - На данный момент не исключается, что преступление носило террористический характер, однако многое до сих пор остается неясным. Правоохранительные органы проводят сложную операцию по поиску подозреваемого. Просим граждан сохранять бдительность и следовать рекомендациям местных властей".

По его словам, пока остается непонятным, было ли несколько организаторов. "В настоящее время ведутся поиски одного человека, однако не исключено, что к преступлению причастны несколько человек", - сказал Алберсберг.

По решению ведомства, террористическая угроза для провинции Утрехт повышена до пятого, наивысшего уровня. Как сообщили ранее в полиции, в результате стрельбы в трамвае в Утрехте получили ранения несколько человек. Все они доставлены в больницу. Некоторые СМИ также сообщили об одном погибшем. Точное число пострадавших и их гражданство не сообщаются. 

Федеральная полиция Германии повысила уровень контроля на границе с Нидерландами после стрельбы в Утрехте. 

Напомним, 15 марта в двух мечетях новозеландского города Крайстчерча неизвестные расстреляли людей. По последним данным жертвами нападения стали 50 человек.
 
 

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Теги: теракт, стрельба, Нидерланды, Трамвай, ранение, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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