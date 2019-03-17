Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Девушки подрались во время матча женских сборных РФ и Швейцарии

Комментариев: 4
Обе драчливые футболистки были удалены с поля.
Подрались капитан команды Швейцарии Элла Люстина и россиянка Диана Памен
Подрались капитан команды Швейцарии Элла Люстина и россиянка Диана Памен
скриншот из видео

В рамках чемпионата Европы U-17 среди женских команд, в матче сборных России и Швейцарии (2:4) на поле возник конфликт, обернувшийся ракой.

Соответствующее видео опубликовано в Instagram.

Читай также: В одном из ночных клубов Киева засняли драку

В одном эпизоде арбитр встречи зафиксировал нарушение правил со стороны швейцарок. Россиянки попытались быстро ввести мяч в игру, однако капитан команды Швейцарии Элла Люстина, которая и сфолила, затянула с передачей мяча соперницам. Это очень не понравилось игроку сборной России Диане Памен, которой пришлось силой вернуть себе мяч, за что получила пинок от Люстины. Ответ Дианы не заставил себя ждать – Элла получила удар в голову.

Как сообщалось в феврале, массовая драка родителей юных белорусских хоккеистов попала на видео.

Поделись:
Теги: спорт, драка, женская команда, Россия, Швейцария
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Boхеrоgоs-    18.03.2019, 17:35
Оценка:  +1
Boхеrоgоs-
Русская черная баба)))) ибать мой куй !!!!)))
dimasvetik    18.03.2019, 16:58
Оценка:  -2
dimasvetik
рьова-корова )))))))))
doc1    18.03.2019, 16:53
Оценка:  +2
doc1
Кацапка полезла в драку и получив по еплу начала реветь и бросила своих... впрочим такие все кацапы!
weightless    18.03.2019, 17:16
Оценка:  +1
weightless
Вообще-то, наоборот -
швейцарка получила по лицу
от черной русской обезьянки)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь