Девушки подрались во время матча женских сборных РФ и Швейцарии

Обе драчливые футболистки были удалены с поля.

В рамках чемпионата Европы U-17 среди женских команд, в матче сборных России и Швейцарии (2:4) на поле возник конфликт, обернувшийся ракой.

Соответствующее видео опубликовано в Instagram.

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В одном эпизоде арбитр встречи зафиксировал нарушение правил со стороны швейцарок. Россиянки попытались быстро ввести мяч в игру, однако капитан команды Швейцарии Элла Люстина, которая и сфолила, затянула с передачей мяча соперницам. Это очень не понравилось игроку сборной России Диане Памен, которой пришлось силой вернуть себе мяч, за что получила пинок от Люстины. Ответ Дианы не заставил себя ждать – Элла получила удар в голову.

Как сообщалось в феврале, массовая драка родителей юных белорусских хоккеистов попала на видео.