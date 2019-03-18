При стрельбе в Голландии погибли три человека
В результате стрельбы в голландском Утрехте погибли по меньшей мере три человека, сообщает агентство Reuters со ссылкой на мэра.
Еще девять человек были ранены из-за инцидента в трамвае в районе остановки 24 Oktoberplein.
После стрельбы власти Нидерландов подняли уровень террористической опасности до самого высокого в провинции Утрехт.
По данным правоохранительных органов, его зовут Гекман Танис. "Не приближайтесь к нему самостоятельно, а немедленно свяжитесь с полицией", - говорится в сообщении.
The police asks you to look out for the 37 year old G"okman Tanis (born in Turkey) associated with the incident this morning at the #24oktoberplein in #Utrecht. Do not approach him but call 0800-6070. pic.twitter.com/U1IWEDtUYu— Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019
Напомним, 15 марта в двух мечетях новозеландского города Крайстчерча неизвестные расстреляли людей. По последним данным жертвами нападения стали 50 человек.
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