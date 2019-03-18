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При стрельбе в Голландии погибли три человека

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По подозрению в убийстве людей на трамвайной остановке разыскивают уроженца Турции, опубликовано его фото.
Причины стрельбы неизвестны, власти говорят о теракте
Причины стрельбы неизвестны, власти говорят о теракте
NOS

В результате стрельбы в голландском Утрехте погибли по меньшей мере три человека, сообщает агентство Reuters со ссылкой на мэра.

Еще девять человек были ранены из-за инцидента в трамвае в районе остановки 24 Oktoberplein.

После стрельбы власти Нидерландов подняли уровень террористической опасности до самого высокого в провинции Утрехт.

 

Также сообщается, что полиция разыскивает 37-летнего голландца турецкого происхождения в связи со стрельбой в Утрехте. Фото подозреваемого опубликовано в Twitter полиции.

По данным правоохранительных органов, его зовут Гекман Танис. "Не приближайтесь к нему самостоятельно, а немедленно свяжитесь с полицией", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 марта в двух мечетях новозеландского города Крайстчерча неизвестные расстреляли людей. По последним данным жертвами нападения стали 50 человек.

 

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Теги: теракт, Голландия, фото, стрельба, Нидерланды, убийство
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Источник: korrespondent.net

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