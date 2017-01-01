В Британии заявили о провале переговоров по Brexit

Лейбористы и консерваторы провели очередные дебаты, но так и не смогли прийти к компромиссу в вопросе выхода Британии из ЕС.

В ходе последних дебатов в британском парламенте лейбористы и консерваторы не смогли договориться между собой относительно выхода страны из ЕС. Об этом заявил лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, сообщает в пятницу, 17 мая, Associated Press.

Стороны обвиняли друг друга в крахе. Лидер лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что переговоры с правительством премьер-министра Терезы Мэй "зашли так далеко, как только могли".

"Мы не смогли преодолеть важные политические пробелы между нами", - заявил Корбин.

Он также отметил, что правительство премьер-министра Терезы Мэй теряет авторитет и сложно поверить в то, что оно способно добиться компромисса.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Поскольку соглашение о выходе из ЕС остается блокированным в британском парламенте, который уже трижды отвергал его, саммит ЕС 21-22 марта предоставил Лондону отсрочку до 12 апреля. Однако Мэй не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС запрос о продлении этого срока. 11 апреля Евросоюз и Великобритания согласовали новую отсрочку выхода королевства из состава сообщества - до 31 октября.

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