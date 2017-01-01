Великобритания меняет правила въезда в страну

Власти Британии с 20 мая отменяют бумажные миграционные карты для всех иностранцев для сокращения очередей на границе.

Великобритания с 20 мая отменит бумажные миграционные карты для всех иностранцев в целях сокращения очередей в пунктах прибытия, сообщает Independent со ссылкой на заявление главы пограничной службы Пола Линкольна.

В настоящее время миграционные карты заполняются пассажирами, прибывающими авиарейсами или через морские порты из-за пределов Европейской экономической зоны. По сообщению Пола Линкольна, отмена миграционных карт "поможет решить проблему растущего числа пассажиров" и даст сотрудникам возможность сосредоточиться на "взаимодействии с иностранцами". Он отметил, что большинство данных, которые вносились в миграционные карты, скоро будут доступны для сбора в электронном виде.

В то же время профсоюзы Великобритании обеспокоены, что нововведение может ослабить пограничный контроль. Ежегодно выпускалось около 16 миллионов миграционных карт, которые использовались для учета въезжающих иностранных граждан.

По мнению профсоюзов, отмена карт может лишить органы безопасности ценной информации, необходимой для привлечения к ответственности "участников незаконных операций или преступников".

Напомним, мигрант пытался попасть в Великобританию в гробу. Двое поляков попытались провезти мигранта из Ирака под Ла-Маншем в гробу. Оказалось, что мужчина заплатил перевозчикам, чтобы те помогли ему добраться до Великобритании.

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