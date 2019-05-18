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Коал объявили функционально вымершими животными

Комментариев: 3
Количество коал на планете снизилось настолько, что этот вид животных признали "функционально вымершим".
Коала
Коала
АР (архівне фото)

Австралийский фонд Коала сообщил о фактическом вымирании этих сумчатых медведей, пишет Metro.
 
По словам специалистов, в дикой природе осталось всего 80 тысяч представителей этого вида. Такого количества недостаточно для поддержания нового поколения.
 
Коал объявили "функционально вымершими", что означает сокращение вида до численности, не влияющей на окружающую среду.
 
Причиной вымирания коал стало изменение климата, а также факторы повышения температуры и сокращения территорий их обитания.
 
Зоозащитники призвали власти страны вмешаться в ситуацию и сделать все для спасения вида, который всегда был крайне важен для экосистемы Австралии.

Напомним, ранее в Австралии на фото попала "сексуальная" коала. Также на видео показали "самую спокойную" коалу в мире.

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Теги: Австралия, животные, вымирание, коала
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Nikolas_Adver    18.05.2019, 01:36
Оценка:  0
Nikolas_Adver
просрaли мишек пендосня...
VikaGraum    18.05.2019, 01:47
Оценка:  0
VikaGraum
Так коалы вроде как в Австралии живут, а не в США...
Nikolas_Adver    18.05.2019, 01:55
Оценка:  0
Nikolas_Adver
пендосы-все англосаксы
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