Коал объявили функционально вымершими животными

Количество коал на планете снизилось настолько, что этот вид животных признали "функционально вымершим".



Австралийский фонд Коала сообщил о фактическом вымирании этих сумчатых медведей, пишет Австралийский фонд Коала сообщил о фактическом вымирании этих сумчатых медведей, пишет Metro

По словам специалистов, в дикой природе осталось всего 80 тысяч представителей этого вида. Такого количества недостаточно для поддержания нового поколения.

Коал объявили "функционально вымершими", что означает сокращение вида до численности, не влияющей на окружающую среду.

Причиной вымирания коал стало изменение климата, а также факторы повышения температуры и сокращения территорий их обитания.

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