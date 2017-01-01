Британец купил подлинник Пикассо за 293 доллара
Реальная стоимость полотна Купальщица, сидящая на берегу моря может составить 955 тысяч долларов.
Подлинник Пабло Пикассо за 293 доллара приобрел британец на гаражной распродаже, сообщил Sky News в пятницу, 17 мая.
Эксперты признали приобретенную картину-стилизацию Купальщица, сидящая на берегу моря подлинником Пабло Пикассо. Ее купил коллекционер антиквариата из английского города Кроли.
Реальная стоимость произведения искусства может составить 955 тысяч долларов.
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Ранее сообщалось, что картину Клода Моне продали на аукционе за 110 миллионов долларов.
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