Британец купил подлинник Пикассо за 293 доллара

Реальная стоимость полотна Купальщица, сидящая на берегу моря может составить 955 тысяч долларов.



Подлинник Пабло Пикассо за 293 доллара приобрел британец на гаражной распродаже, сообщил Sky News в пятницу, 17 мая.

Эксперты признали приобретенную картину-стилизацию Купальщица, сидящая на берегу моря подлинником Пабло Пикассо. Ее купил коллекционер антиквариата из английского города Кроли.







Самая дорогая картина мира может оказаться фальшивкой Реальная стоимость произведения искусства может составить 955 тысяч долларов.

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